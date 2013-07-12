Попов лякає депутатів правоохоронцями

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що Київрада звернеться до правоохоронних органів щодо подій 11 липня в Київраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

"Я знаю, що міська рада звернеться чи може вже звернулася до управління внутрішніх справ про оцінку цим діянням", - сказав Попов.

Він зазначив, що спілкувався з юристами щодо законності приходу депутатів однієї Ради до Ради іншого рівня й пошкодження мікрофонів та недопущення проведення сесії.

"Є відповідні статті адміністративні і кримінальні", - сказав Попов.

Як повідомлялося, 11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами трьох опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники опозиційних партій "Батьківщина", "УДАР" та "Свобода" заблокували трибуну Київради, заявляючи, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

Опозиція називала єдиною умовою відновлення роботи сесії - звернення Київради до Верховної Ради із проханням провести у Києві нові вибори.