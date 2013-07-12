Томенко закликає опозицію не йти на «аморальний компроміс» із владою

Томенко закликав домагатися одночасних виборів

Події 11 липня у Київраді засвідчили, що опозиція не має права підтримати проведення виборів Київського міського голови без виборів Київської міської ради.

Про це заявив народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«У подіях, які відбувалися 11 липня у приміщенні Київської міської ради, є один позитив: тепер після жорсткого протесту проти голосування нелегітимної Київської міської ради опозиція не має ні суспільного, ні морального права підтримати, так званий, компромісний варіант влади та деяких представників квазіопозиції, що передбачає проведення у столиці України виборів Київського міського голови без виборів Київської міської ради. Аморальність і цинізм «компромісного» варіанту у тому, що, як відомо, новообраний Київський міський голова має складати присягу на сесії Київської міської ради. А цю раду переважна більшість киян і опозиція вважають нелегітимною», - заявив Томенко.

Народний депутат застеріг від обрання «тимчасового» Київського міського голови. «У столиці України мають обов’язково відбутися вибори Київського міського голови одночасно з виборами нової Київської міської ради. Лише це поверне у Київ реальне місцеве самоврядування. Бо столиця не може існувати без свого представницького органу місцевої влади», - стверджує Томенко.

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Як повідомлялося, 11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами трьох опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники опозиційних партій "Батьківщина", "УДАР" та "Свобода" заблокували трибуну Київради, заявляючи, що Київрада втратила свою легітимність 2 червня 2013 року, коли завершився п'ятирічний термін повноважень нинішнього складу.

Опозиція називала єдиною умовою відновлення роботи сесії - звернення Київради до Верховної Ради із проханням провести у Києві нові вибори.