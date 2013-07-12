У Київському зоопарку кажуть, що їхній слоник здоровий як фізично, так і психічно
Слон виріс, активний і добре харчується
Хорас їсть і думає, куди подіти енергію
У Київському зоопарку запевняють, що слоненя Хорас абсолютно здорове, а інформація в ЗМІ щодо його хвороби є спекуляцією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив завідуючий відділом копитних тварин Київського зоопарку Ігор Марійчук.
“На сьогоднішній слон почувається дуже непогано. Він здоровий як фізично, так і психічно, і будь-які спекуляції на цю тему залишаються спекуляціями”, - сказав Марійчук.
За його словами, фахівці спостерігали за поведінкою слоненяти, за його ритмом активності з того часу, як він приїхав до Київського зоопарку.
“На момент приїзду елемент стереотипної поведінки, на якому акцентували в пресі, складав близько 28% часу. На сьогодні прояви стереотипної поведінки включають близько 23%. Ви бачите, що є позитивна динаміка на її зменшення”, - сказав фахівець.
Марійчук також наголосив, що прояви стереотипної поведінки не є захворюванням для тварин.
“Це коли з’являються циклічні, невмотивовані рухи. Тварина може переступати з ноги на ногу, рухатись навколо вольєру тощо. І ці рухи постійно повторюються”, - пояснив він, додавши, що в дикій природі слони проходять тисячі кілометрів, а в зоопарку вони обмежені вольєром і їм потрібно дівати кудись енергію.
Він також зазначив, що в Київському зоопарку створені всі оптимальні умови для утримання цього виду тварин.
У свою чергу головний лікар Київського зоопарку Інна Васильковська зазначила, що за рік перебування слоненяти Хораса в зоопарку погіршення його здоров’я не було.
“Слон виріс, він активний і добре харчується. Депресій в нього немає”, - сказала вона.
Головний лікар також повідомила, що слон щодня харчується сіном, зеленою масою, свіжими та сухими гілками, а також морквою, буряком та зоомюслями.
Як повідомлялося, ЗМІ писали, що слоненя Хорас, проживши в Україні трохи більше року, захворіло стереотипією. Тварина більше не пустує в басейні, розважаючи публіку, а годинами дивиться в одну точку, переступаючи з ноги на ногу.
"На слоненя, якого рік тому нам подарував екс-мер Олександр Омельченко, боляче дивитися. Він годинами переминається з ноги на ногу і треться головою об прути вольєра", - розповіла активістка Тетяна Андріїшин.