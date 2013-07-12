Завтра в Києві ремонтуватимуть Московський міст

На Московському мосту очікуюють заторів

У Києві, завтра, 13 липня, у період з 9 до 18 години, фахівці КК “Київавтодор” виконуватимуть роботи з ремонту деформаційного шва на Московському мосту, у зв’язку з цим рух транспортних засобів у бік правого берега, з проспекту Генерала Ватутіна на проспект Московський, буде обмежено.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва.

Державтоінспекція міста Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватися Правил дорожнього руху.