Завтра в Києві ремонтуватимуть Московський міст
12:01, 12 липня 2013Київ
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Водіям радять уникати
На Московському мосту очікуюють заторів
У Києві, завтра, 13 липня, у період з 9 до 18 години, фахівці КК “Київавтодор” виконуватимуть роботи з ремонту деформаційного шва на Московському мосту, у зв’язку з цим рух транспортних засобів у бік правого берега, з проспекту Генерала Ватутіна на проспект Московський, буде обмежено.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва.
Державтоінспекція міста Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватися Правил дорожнього руху.
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