Свободівець: У Київраді ми нічого не ламали і нікого не били

Іллєнко каже, що нікого не бив

Представники парламентської опозиції вважають, що підстав для позбавлення депутатів мандатів за перешкоджання роботі Київради немає.

Про це пише газета "КоммерсантЪ Украина" (№115 від 12 липня).

Водночас, голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради Володимир Макеєнко (Партія регіонів) заявляє, що санкції до депутатів можуть бути застосовані найжорсткіші, аж до позбавлення мандата.

Втім, Макеєнко не став коментувати процедуру, за якою цього разу народних депутатів можуть позбавити мандатів, зазначивши, що Регламентний комітет ухвалює рішення колегіально. "Все залежить від членів комітету: якими будуть рішення, я не можу знати. Я лише припустив те, про що усім відомо", - сказав він.

У свою чергу, представники опозиційних партій у комітеті вважають, що заяви про позбавлення мандатів депутатів не мають юридичних підстав. "Для звернень до судів підстав немає, проте може бути використана інша процедура: стосовно народних депутатів можуть відкрити кримінальну справу", - вважає перший заступник голови Регламентного комітету Валерій Карпунцов («УДАР»).

За його словами, після порушення кримінальної справи Генеральна прокуратура може внести подання про притягнення парламентаріїв до відповідальності. "І лише тоді її може розглянути Регламентний комітет і ухвалити рішення про позбавлення мандата шляхом голосування більшості у сесійному залі", - пояснив Карпунцов.

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Підстав для початку такої процедури народні депутати від опозиції, які брали участь у блокуванні трибуни Київради, не бачать. "У Київраді ми не вчиняли жодних протиправних дій. Тому підстав для позбавлення мандатів немає", - заявив народний депутат Леонід Ємець ("Батьківщина").

"Згідно із законом, ми маємо право бути присутніми у сесійній залі Київради. Там ми нічого не ламали, нікого не били", - додав народний депутат Андрій Іллєнко ("Свобода").

В опозиції упевнені, що заяви про позбавлення мандатів - це спроба чинити тиск на народних депутатів. "Ми ці розмови про позбавлення депутатських мандатів за блокування трибуни, зокрема й у Верховній Раді, чули давно. На нас ці розмови не діють - ніхто з нас за мандати не тримається, ніхто з нас із цього приводу особливо перейматися не буде. Підуть нинішні депутати - на їхнє місце прийдуть інші", - заявив народний депутат Павло Розенко («УДАР»).

Як повідомляв УНІАН, 11 липня опозиційні народні депутати завадили провести засідання Київради, наполягаючи, що, згідно із законом, термін її повноважень закінчився 2 червня.

Водночас, секретар Київради Галина Герега зазначила, що не виключає проведення позачергової сесії Київської міської ради.