В УДАРі вважають, що сутички під Київрадою спровокувала міліція

Віктор Чумак критикує міліцію

Сутички під Київрадою були спровоковані непрофесійними діями міліції. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від «УДАРу» Віктор Чумак.

«Хочу сказати, що ці дії були спровоковані непрофесійними діями міліції. Міліція не пропускала помічників і не пропускала пресу. Чому вони не мали проходити, засідання Київради взагалі є відкритим», - зазначив Чумак.

«Те, що це була провокація зі сторони правоохоронців – це було абсолютно видно», - наголосив він.

На тему: ЗМІ: Під час штурму КМДА працівник Київради напоровся на штир