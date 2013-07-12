В УДАРі вважають, що сутички під Київрадою спровокувала міліція
08:24, 12 липня 2013Київ
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Непрофесійними діями
Віктор Чумак критикує міліцію
Сутички під Київрадою були спровоковані непрофесійними діями міліції. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від «УДАРу» Віктор Чумак.
«Хочу сказати, що ці дії були спровоковані непрофесійними діями міліції. Міліція не пропускала помічників і не пропускала пресу. Чому вони не мали проходити, засідання Київради взагалі є відкритим», - зазначив Чумак.
«Те, що це була провокація зі сторони правоохоронців – це було абсолютно видно», - наголосив він.
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