Посадовець військового ліцею імені Богуна попався на хабарі
18:48, 11 липня 2013Київ
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Хабар – за допомогу абітурієнту
Розмір хабара склав 5 тисяч доларів / Фото: topneftegaz.ru
Сьогодні слідчі прокуратури Києва затримали посадовця Київського військового ліцею імені Богуна під час одержання хабара у 5 тис. доларів США.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, зазначені кошти посадовець вимагав та отримав за сприяння у вирішенні питання про вступ абітурієнта до навчального закладу. На даний час проводяться першочергові слідчі дії.
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