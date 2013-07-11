Посадовець військового ліцею імені Богуна попався на хабарі

18:48, 11 липня 2013
Київ
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Хабар – за допомогу абітурієнту

взятка / Фото: topneftegaz.ru Розмір хабара склав 5 тисяч доларів / Фото: topneftegaz.ru

Сьогодні слідчі прокуратури Києва затримали посадовця Київського військового ліцею імені Богуна під час одержання хабара у 5 тис. доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, зазначені кошти посадовець вимагав та отримав за сприяння у вирішенні питання про вступ абітурієнта до навчального закладу. На даний час проводяться першочергові слідчі дії.

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