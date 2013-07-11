У столичній каналізації задихнувся робітник

Рятувальники за допомогою мотузки витягли робочих з люка

Сьогодні у Києві від отруєння чадним газом загинув робітник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, у парку по вулиці Червоноармійській, 121 робітники налагоджували роботу фонтанів та вирішили відкачати з каналізаційного люку воду за допомогою мотопомпи.

Разом з мотопомпою вони спустилися у каналізацію і спостерігали за процесом. Від чадного газу, що випускала помпа, чоловікам стало зле.

Рятувальний загін за допомогою мотузки витягнув робітників із люку. Одного з них доправили до лікарні. Інший чоловік загинув.