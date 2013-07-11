У столичній каналізації задихнувся робітник
18:06, 11 липня 2013Київ
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Від чадного газу
Рятувальники за допомогою мотузки витягли робочих з люка
Сьогодні у Києві від отруєння чадним газом загинув робітник.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, у парку по вулиці Червоноармійській, 121 робітники налагоджували роботу фонтанів та вирішили відкачати з каналізаційного люку воду за допомогою мотопомпи.
Разом з мотопомпою вони спустилися у каналізацію і спостерігали за процесом. Від чадного газу, що випускала помпа, чоловікам стало зле.
Рятувальний загін за допомогою мотузки витягнув робітників із люку. Одного з них доправили до лікарні. Інший чоловік загинув.
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