У Києві за ігнорування виклику звільнили трьох міліціонерів

Слідчі виїхали шукати злочинців через три години після виклику

Прокуратурою Подільського району Києва до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 працівників райуправління міліції за ігнорування повідомлення про злочин, яке надійшло по спецлінії «102».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у ході перевірки було встановлено, що 17 червня до чергової частини Подільського райуправління міліції зателефонувала місцева жителька і заявила, що двоє невідомих намагаються потрапити до її квартири шляхом зламування замків вхідних дверей. Жінка, яка в цей час перебувала у квартирі сама, просила направити на її адресу наряд міліції. Оскільки за годину правоохоронці так і не прибули, заявниця ще раз зателефонувала до міліції та повідомила, що сполохані нею грабіжники втекли, але вона може їх упізнати.

Зрештою, лише через три години після події слідчо-оперативна група виїхала на вказану адресу і почала розшук злочинців.

«У зв’язку з неналежним та несвоєчасним реагуванням на повідомлення про злочин прокуратурою Подільського району було призначено проведення службового розслідування, у ході якого вказані факти знайшли своє підтвердження. За наслідками розслідування 12 працівників Подільського РУГУ МВС України в м. Києві притягнуто до дисциплінарної відповідальності, троє з яких звільнені з органів внутрішніх справ», – зазначили у прокуратурі.