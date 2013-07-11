Депутатам пояснили, як треба поводитися в Київраді

Нардепів просять не давати вказівки депутатам міськрад

У Київраді роз’яснили, як народним депутатам поводитися у сесійній залі міської ради.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві управління правового забезпечення Київради, «народний депутат має право брати участь з правом дорадчого голосу у роботі сесій рад та засіданнях їхніх органів. Проте, чинним законодавством України не встановлена залежність або підпорядкованість місцевої ради Верховній Раді України».

У Київраді зазначили, що народні депутати не мають повноважень давати вказівки або в інший спосіб спонукати депутатів місцевих рад до виконання наданих їм повноважень.

Також у Київраді наголосили, що Закон «Про Регламент Верховної Ради України» не поширює свою дію на діяльність місцевих рад, а відтак участь народних депутатів у засіданні Київради встановлена регламентом Київради.

Вимоги щодо дотримання народними депутатами України порядку під час пленарного засідання сесії Київради кореспондуються зі статтею 33 регламенту Київради, згідно з якою присутні та запрошені на пленарних засіданнях Київради не повинні вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, а головуючий на засіданні Київради має право попереджати промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів, йдеться у заяві.

«Отже, законні вимоги головуючого на пленарному засіданні щодо дотримання порядку у сесійній залі стосуються народних депутатів України і повинні ними виконуватися», – наголошується у заяві.

Крім того, як зазначають у Київраді, помічник-консультант народного депутата має право бути присутнім на засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

«Бути присутнім на засіданнях та брати участь у роботі сесії – це різні за своїм термінологічним значенням поняття, а саме: брати участь – виконання з кимось певної роботи, здійснення якоїсь справи, спільної дії, а бути присутнім – перебувати в якому-небудь місці в певний час. Присутність помічника-консультанта народного депутата України на засіданнях органів місцевого самоврядування не дає йому права на виступ та на участь у голосуванні під час пленарного засідання», – наголосили в управлінні правового забезпечення Київради.