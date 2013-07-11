Київські профспілки заявили, що не підтримують дії опозиції в міськраді

Київська міська рада профспілок виступила із заявою про те, що не підтримує такі дії, які відбувалися під час чергової сесії Київради. В результаті блокування сесії опозицією столичні бюджетники не отримали з міського бюджету 98 млн грн, які призначалися на виплату надбавок. Про це заявив глава Київської міської ради профспілок Валентин Мельник.

«Для нас дуже важливо, щоб люди своєчасно отримували заробітну плату, і головне - гідну заробітну плату. На жаль, ми бачимо, що в цьому році бюджет міста дійсно напружений. Але у нас є угода з міською владою про додаткову виплату стимулюючих надбавок для бюджетників у розмірі 20%. Зрозуміло, що коштів не вистачає, і ми акцентували увагу на фактах заборгованостей, які, на жаль, є. І нам пообіцяли, що заробітна плата буде своєчасно виплачуватися. Сьогодні по деяких позиціях заборгованість закрита, але нам було обіцяно, що додатково будуть виділені гроші на виплату всіх стимулюючих надбавок. І саме на цю сесію було винесено питання про додаткове виділення 98 млн на ці цілі », - розповів Валентин Мельник.

Він підкреслив, що люди не повинні страждати від «з'ясування стосунків» між політиками. «Ми не граємо в політику. Для нас важливо, щоб вирішувалися питання соціальні, які покращують життя простим людям. А легітимно або легітимно - це хай політики між собою з'ясовують. Але люди від цього не повинні страждати », - сказав Мельник. «Я думаю, що ті дії, які там сьогодні провели, не красять людей», - уклав він.

Як повідомлялося раніше, секретар Київради Галина Герега не виключає проведення позачергової сесії Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Герега сказала сьогодні після закриття сесії Київради на брифінгу.

На уточнююче запитання журналістів, чи можливе проведення позачергової сесії або засідання Київради, Герега відповіла: «Все можливо. Ми будемо з депутатами та головами фракцій радитися, ми будемо працювати з киянами. Якщо буде необхідність у цьому, то ми проведемо позачергову сесію, якщо ні, то проведемо чергову сесію».