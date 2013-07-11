У ПР обіцяють покарати опозицію за зрив засідання Київради

Макеєнко запевняє, що протягом тижня в Раді розглянуть дане питання

Впродовж тижня Регламентний комітет Верховної Ради розгляне питання відповідальності народних депутатів, які сьогодні перешкоджали проведенню засідання Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Регламентного комітету ВР, народний депутат від Партії регіонів Володимир Макеєнко.

«До 19 липня Верховна Рада працює, і ми зберемо Регламентний комітет, щоб поставити питання відповідальності тих народних депутатів, які сьогодні перешкоджали проведенню засідання Київради», – сказав Макеєнко.