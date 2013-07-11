Герега не виключає проведення позачергової сесії Київради

За словами Гереги, у разі необхідності Київрада збереться на позачергову сесію

Секретар Київради Галина Герега не виключає проведення позачергової сесії Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Герега сказала сьогодні після закриття сесії Київради на брифінгу.

На уточнююче запитання журналістів, чи можливе проведення позачергової сесії, або засідання Київради, Герега відповіла: «Все можливо. Ми будемо з депутатами та головами фракцій радитись, ми будемо працювати з киянами. Якщо буде потреба у цьому, то ми проведемо позачергову сесію, якщо ні, то проведемо чергову сесію».

Журналісти також поцікавились, чи можливий варіант проведення виїзного засідання Київради, у разі блокування трибуни та президії. На що секретар Київради наголосила: «Ми не будемо проводити сесію в іншому місці». Вона також зазначила, що немає такої норми закону, яка говорить про підпорядкування міської ради депутатам Верховної Ради.

«Ми будемо звертатись до депутатів Верховної Ради, щоб вони роз’яснили це питання депутатам, які часто приходять в наш зал», – сказала вона.