У Батьківщині заявляють, що Гриневич побили, а Кужель погрожували

За інформацією «Батьківщини», Ліщенко штовхнув Гриневич і пригрозив Кужель розправою

Фракція «Батьківщина» звернеться до правоохоронних органів і Генеральної прокуратури з приводу побиття народного депутата Лілії Гриневич, а також погрози фізичної розправи опозиціонерам у залі засідань Київради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», за словами народного депутата Володимира Ар’єва, який разом з іншими депутатами був свідком інциденту, «Гриневич просто у залі засідань Київради сильно штовхнув депутат Сергій Ліщенко, відомий у кримінальних колах як «Ліча троєщинський».

Внаслідок цього Гриневич сильно вдарилася головою об стіну і втратила свідомість. Їй надають першу медичну допомогу, вона перебуває під крапельницею. Попередньо діагностовано струс мозку.

Крім того, напередодні «Ліщенко також погрожував фізичною розправою народним депутатам з фракції «Батьківщина» Олександрі Кужель і Леоніду Ємцю», – йдеться у повідомленні «Батьківщини».

«Він нам пригрозив, що до вечора ми не доживемо. Всі знають, хто такий Ліча, як на виборах мера Києва одного з наших хлопців пирнули ножем, і я буду вдячна журналістам, якщо вони висвітлять ці погрози», – сказала депутат.