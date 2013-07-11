Активісти принесли під КМДА «Свідоцтво про смерть Київради»

Біля КМДА залишилося не більше 100 людей

Біля КМДА активісти громадської ради «Київське віче» тримають плакат «Свідоцтво про смерть Київради шостого скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, на плакаті зазначається, що Київрада «померла 2 червня 2013 року у віці 5 років», і основною причиною є завершення терміну повноважень ради відповідно до Конституції України.

Також на плакаті йдеться: «Додаткові причини: хронічний «дерибан» київської землі та майна, злочинна діяльність проти київської громади».

На даний час біля КМДА залишилося не більше 100 людей, які спілкуються між собою.

Також під КМДА перебувають близько 10 міліціонерів, які зосередилися на вході до будівлі.