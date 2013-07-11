У Київраді регіонал зі свободівцем побилися через «чудо в пір’ях»

Міліція врятувала кривдника

У приміщенні Київської міської ради сталася сутичка між народним депутата з парламентської фракції ВО «Свобода» Едуардом Леоновим та головою фракції Партії регіонів у Київраді Олексієм Омельяненком.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Леонова, Омельяненко назвав його “чудом в пір’ях”. Після чого Леонов звернувся до правоохоронних органів з прохання затримати Омельяненка за образу народного депутата. Однак, за словами Леонова, правоохоронці відтіснили його, аби Омельяненко вийшов з приміщення. Після чого Леонов зі своїм помічником вирішили самостійно затримати кривдника, через що і виникла сутичка.

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Правохоронні органи втрутились у бійку і дали змогу Омельяненку покинути приміщення.