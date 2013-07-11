Герега закрила сесію Київради

12:04, 11 липня 2013
Київ
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У сесійній залі звучить Гімн України

Герега Герега подякувала депутатам за роботу

Секретар Київради Галина Герега закрила сесію Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі звучить Гімн України.

Герега знаходиться у президії, а депутати від опозиції – біля трибуни.

«Я оголошую 11-е пленарне засідання шостого скликання закритим. Я хочу подякувати за роботу в пленарному році», – сказала Герега.

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