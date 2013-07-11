ЗМІ: Під час штурму КМДА працівник Київради напоровся на штир

Вхід до Київради заблоковано через акцію протесту / Фото: Facebook Олександра Аронця

Підчас акцій протесту під Київрадою співробітник комп`ютерного відділу, який працює у будівлі Київради, намагався прорватися на роботу і для цього перелазив через паркан з боку вулиці Хмельницького.

Чоловік напоровся на гострий штир, після чого втратив свідомість, повідомляють «Коментарі».

Йому надали медичну допомогу співробітники Київради.