ЗМІ: Під час штурму КМДА працівник Київради напоровся на штир
11:58, 11 липня 2013Київ
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Постраждалий перелазив через паркан
Вхід до Київради заблоковано через акцію протесту / Фото: Facebook Олександра Аронця
Підчас акцій протесту під Київрадою співробітник комп`ютерного відділу, який працює у будівлі Київради, намагався прорватися на роботу і для цього перелазив через паркан з боку вулиці Хмельницького.
Чоловік напоровся на гострий штир, після чого втратив свідомість, повідомляють «Коментарі».
Йому надали медичну допомогу співробітники Київради.
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