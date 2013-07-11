У Києві судитимуть виконроба, з вини якого загинув будівельник

Нещасний випадок стався на будівництві ТРЦ

У Києві завершено розслідування і передано до суду обвинувальний акт стосовно виконроба, з вини якого загинув робітник на будівництві торговельно-розважального центру «Либідь-Плаза» на вул. Горького в Голосіївському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Голосіївського району Києва, смертельний випадок стався в серпні минулого року. Виконроб, не перевіривши фізичний стан підлеглих, допустив до виконання робіт з монтажу електричних мереж нетверезого працівника. Перебуваючи на висоті близько 6 м, чоловік не втримався на драбині, впав та від отриманих травм загинув на місці.

Прокуратурою Голосіївського району Києва направлено до суду обвинувальний акт стосовно виконроба, який обвинувачується у порушенні правил безпеки на будівництві, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України).