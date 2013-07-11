Опозиціонери пішли до секретаря Київради з пропозицією

Яценюк повідомив журналістам

Народні депутати від опозиції на чолі з головою фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком вирушили до кабінету секретаря Київради Галини Гереги з пропозицією щодо подальших дій.

На тему: Свобода виштовхала Герегу з президії - оголошено перерву

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Яценюк журналістам, вийшовши із зали засідань.

“На нашу вимогу секретар Київради оголосила перерву. Зараз ми йдемо до неї, аби не просто висловити свою позицію. У нас є чітка пропозиція до цього незаконного складу Київської міської ради, яке саме рішення має бути проголосовано”, - сказав Яценюк.

На уточнююче запитання журналістів, що саме мають запропонувати опозиційні депутати, він не відповів. “Я вас поінформую після перемовин”, - сказав Яценюк.

За його словами, засідання Київради заблоковано.