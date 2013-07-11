Біля Київради сталася сутичка між «Беркутом» і свободівцем

Силовики не пускають помічників Леонова до Київради

Під будівлею КМДА сталася невелика сутичка між співробітниками спіцпідрозділу «Беркут» і народним депутатом Едуардом Леоновим (ВО «Свобода») з помічниками.

Як передає кореспондент УНІАН, депутата заблокували «беркутів ці». Він наполягає на тому, щоб до Київради пропустили його помічників.

Фото: «Коментарі», Влад Руденко