Біля Київради сталася сутичка між «Беркутом» і свободівцем

11:13, 11 липня 2013
Київ
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«Беркут» заблокував Едуарда Леонова

митинг под Киевсоветом Силовики не пускають помічників Леонова до Київради

Під будівлею КМДА сталася невелика сутичка між співробітниками спіцпідрозділу «Беркут» і народним депутатом Едуардом Леоновим (ВО «Свобода») з помічниками.

Як передає кореспондент УНІАН, депутата заблокували «беркутів ці». Він наполягає на тому, щоб до Київради пропустили його помічників.

Фото: «Коментарі», Влад Руденко

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