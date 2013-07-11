Біля Київради сталася сутичка між «Беркутом» і свободівцем
11:13, 11 липня 2013Київ
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«Беркут» заблокував Едуарда Леонова
Силовики не пускають помічників Леонова до Київради
Під будівлею КМДА сталася невелика сутичка між співробітниками спіцпідрозділу «Беркут» і народним депутатом Едуардом Леоновим (ВО «Свобода») з помічниками.
Як передає кореспондент УНІАН, депутата заблокували «беркутів ці». Він наполягає на тому, щоб до Київради пропустили його помічників.
Фото: «Коментарі», Влад Руденко
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