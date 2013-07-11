Міліція стверджує, що під КМДА все спокійно

У міліції заявляють, що в штовханині під КМДА ніхто не постраждав

Столична міліція заявляє, що інформація у ЗМІ про сутичку народних депутатів, мітингувальників та правоохоронців під будівлею КМДА не відповідає дійсності

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, сьогодні біля КМДА деякі громадські організації та окремі політичні сили проводять заходи за масовою участю громадян. Перед початком засідання Київради народні депутати разом зі своїми помічниками безперешкодно проходили до зали.

Водночас вхід громадян було обмежено у зв’язку з неможливістю розмістити усіх бажаючих у сесійній залі. Про це присутнім повідомили правоохоронці, що забезпечували охорону громадського порядку біля будівлі. Незважаючи на це, деякі з мітингувальників намагались потрапити до зали, в результаті чого виникла штовханина. Завдяки злагодженим діям правоохоронців розвитку конфлікту вдалося уникнути.

Станом на теперішній час жодна особа не постраждала. Звернень до правоохоронців з боку громадян чи народних депутатів про правопорушення не надходило, йдеться у повідомленні.

Столична міліція «вкотре звертається до представників різних політичних сил та засобів масової інформації з проханням бути об’єктивними у своїх твердженнях і не поширювати неправдиву інформацію».