ПР обіцяє не дати опозиції паралізувати Київраду

У ПР обіцяють, що Київрада працюватиме

Нардеп з фракції ПР Володимир Олійник стверджує, що його партія не допустить паралізування роботи сесії Київської міської ради.

«Сесія Київради сьогодні і завтра продовжить вирішувати важливі питання в інтересах територіальних громад, адже в Конституції закладено принцип безперервності влади, в тому числі й органів місцевого самоврядування. Це означає, що жоден інститут місцевого самоврядування не припиняє функціонувати, поки не буде обраний інший», - зазначив політик.

На його переконання, територіальна громада столиці не повинна сьогодні залежати від "капризів опозиції".

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«Будуть розглядатися питання щодо виділення додаткового фінансування на основні сфери життєдіяльності Києва. Якщо цього не зробити, кошти не отримають ні медичні, ні комунальні служби», - сказав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати від ВО «Свобода», «Батьківщини» і «УДАРу» заблокували трибуну Київради. Не дивлячись на це, секретарю міськради вдалося відкрити сесію.