Під КМДА зібралося більше тисячі протестувальників (фото)

10:32, 11 липня 2013
Київ
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Помічників депутатів не пускають у будівлю

милиция Працівники «Беркуту» вишикувалися в три ряди

Під будівлею КМДА, де має відбутися сесія Київради, зібралося більше тисячі прихильників опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, люди тримають прапори партій «Батьківщина», ВО «Свобода», «УДАР», «За Україну!».

Співробітники спецпідрозділу «Беркут» у повному обмундируванні вишукувалися у три ряди під будівлею КМДА на Хрещатику.

Ряд помічників народних депутатів намагалися пройти всередину будівлі, проте їх не пропустив «Беркут».

Яценюк под Киевсоветом

митинг под Киевсоветом

милиция под Киевсоветом

драка под Киевсоветом

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