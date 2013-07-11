Свобода виштовхала Герегу з президії - оголошено перерву

Штовханина на засіданні Київради // Фото з Facebook Ірини Геращенко

У президії Київради розпочалася штовханина між народними депутатами від Партії регіонів та опозиційних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, представники ВО «Свобода» виштовхали секретаря Київради Галину Герегу із президії.

Опозиційні народні депутати скандують: «Вибори!» та «Поверніть киянам землю!».

Секретар Київради Галина Герега запросила голів фракцій на нараду та оголосила перерву в засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, Герега сказала: “Запрошую голів фракцій на нараду й оголошую коротку перерву”.