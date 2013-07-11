Герега відкрила засідання Київради
10:22, 11 липня 2013Київ
0
У залі зареєструвалося 65 депутатів.
Герега таки відкрила засідання / Фото з Facebook Ірини Геращенко
Секретар Київради Галина Герега відкрила пленарне засідання Київради.
Як передає кореспондент УНІАН, у залі зареєструвалося 65 депутатів.
На тему: Нардепи зірвали брифінг Гереги
“Зареєструвалось 65 депутатів, і я оголошую пленарне засідання відкритим”, - сказала Герега.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter