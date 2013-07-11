Герега відкрила засідання Київради

У залі зареєструвалося 65 депутатів.

Герега таки відкрила засідання / Фото з Facebook Ірини Геращенко Секретар Київради Галина Герега відкрила пленарне засідання Київради. Як передає кореспондент УНІАН, у залі зареєструвалося 65 депутатів. На тему: Нардепи зірвали брифінг Гереги “Зареєструвалось 65 депутатів, і я оголошую пленарне засідання відкритим”, - сказала Герега.

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