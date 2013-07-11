Герега відкрила засідання Київради

10:22, 11 липня 2013
Київ
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У залі зареєструвалося 65 депутатів.

Герега таки відкрила засідання / Фото з Facebook Ірини Геращенко

Секретар Київради Галина Герега відкрила пленарне засідання Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, у залі зареєструвалося 65 депутатів.

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“Зареєструвалось 65 депутатів, і я оголошую пленарне засідання відкритим”, - сказала Герега.

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