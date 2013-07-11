Нардепи зірвали брифінг Гереги
10:12, 11 липня 2013Київ
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Народні депутати зірвали брифінг секретаря Київради.
Герезі не вдалося провести брифінг
Народні депутати України від фракцій “Батьківщина” і УДАР зірвали проведення брифінгу секретаря Київради Галини Гереги.
Як передає кореспондент УНІАН, після того як Герега заявила, що засідання Київради є законним, оскільки повноваження депутатів міськради припиняються в перший день роботи новообраної Київради, вісім народних депутатів оточили її і не дали провести брифінг.
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Герега обурилась на такі дії депутатів, заявивши, що розмахувати політичними прапорами легше за все. Вона також наголосила, що Київрада не може відмежуватись від управління містом і не приймати життєво важливі рішення.
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