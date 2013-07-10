У Києві тимчасово змінять два автобусні маршрути

18:57, 10 липня 2013
Київ
0

Причина – асфальтування дороги

Зміни будуть внесені в автобусні маршрути №№ 75 і 78

Завтра, 11 липня, будуть внесені зміни в автобусні маршрути №№ 75 і 78 через виконання робіт із асфальтування дороги на вул. Радянській, Героїв війни, Повітрофлотській та вул. Шевченка.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За інформацією КП «Київпастранс», роботу автобусів, що курсують за маршрутом №75, буде організовано таким чином: вул. Леніна (від вул. Московської) – Кільцева дорога – просп. Глушкова. Автобуси №78 курсуватимуть від станції метро «Васильківська» через вул. Трутенка, Леніна, Кільцеву дорогу та Повітрофлотський проспект.

«Київпастранс» просить пасажирів із порозумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter