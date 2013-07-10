У Києві тимчасово змінять два автобусні маршрути

Зміни будуть внесені в автобусні маршрути №№ 75 і 78

Завтра, 11 липня, будуть внесені зміни в автобусні маршрути №№ 75 і 78 через виконання робіт із асфальтування дороги на вул. Радянській, Героїв війни, Повітрофлотській та вул. Шевченка.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За інформацією КП «Київпастранс», роботу автобусів, що курсують за маршрутом №75, буде організовано таким чином: вул. Леніна (від вул. Московської) – Кільцева дорога – просп. Глушкова. Автобуси №78 курсуватимуть від станції метро «Васильківська» через вул. Трутенка, Леніна, Кільцеву дорогу та Повітрофлотський проспект.

«Київпастранс» просить пасажирів із порозумінням поставитися до тимчасових незручностей.