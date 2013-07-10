Адвокат київської вчительки вимагає покарати Тітушка за погром її будинку

Міліція вже місяць не вручає Тітушку повідомлення про підозру у скоєнні злочину

Адвокат учительки Ніни Москаленко, у якої намагаються силоміць відібрати будинок та землю у Печерському районі Києва, Віктор Смолій звернувся до суду щодо бездіяльності працівників міліції, які вже протягом місяця не вручають повідомлення про підозру у вчиненні злочину звинуваченому у побитті журналістів Вадиму Тітушку, котрий разом з іншими особами вчинив погром у будинку вчительки.

Про це Смолій повідомив УНІАН.

«Я сьогодні подав заяву на бездіяльність працівників слідчого та начальника слідчого управління Печерського райвідділу міліції через їхню відмову вручити повідомлення про підозру у скоєнні злочину», – сказав він.

За словами адвоката, в рамках відкритого міліцією кримінального провадження за фактом вчинення нападу і пошкодження майна у будинку вчительки було відкрито кримінальне провадження та продемонстровано відеозаписи, на яких вона впізнала Тітушка та інших чотирьох осіб, троє з яких є фігурантами у справі про побиття 18 травня двох журналістів у Києві під час політичних акцій.

В тім, як зазначив Смолій, слідство всіляко чинить дії, щоб пригальмувати розслідування справи.

Як повідомляв УНІАН, київська вчителька Москаленко мешкає в будинку в центрі Києва, біля Ботанічного саду. За інформацією ЗМІ, землю під будинком у вчительки невідомі намагаються відібрати вже більше року. Орієнтовно ділянку розміром 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у 3 млн доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини не відомий. Проте від цього власника на адресу Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.

За рік, незважаючи на численні заяви Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Водночас міліція порушила стосовно неї низку кримінальних справ.

29 квітня ц.р. було відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження будинку, в якому проживає київська вчителька Москаленко.

Нещодавно Москаленко заявила, що серед нальотчиків на її будинок був Вадим Тітушко, обвинувачений в побитті журналістки «5-го каналу» Ольги Сніцарчук і фотокореспондента газети «Коммерсантъ-Украина» Владислава Соделя під час акції опозиції 18 травня.

«Серед групи осіб, які брали участь в рейдерському захопленні (будинку), є й Тітушко. Він проходить як невстановлена особа», – відзначила вчителька.