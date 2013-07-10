«Київавтодор» розчистить дощові колектори і русла річок

Комунальники очистять забруднені колектори і замінять аварійні

Комунальна корпорація «Київавтодор» розробила програму заходів з очищення дощових колекторів у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, підприємства корпорації очищують зливоприймачі та замулені частини колекторів гідромоніторами високого тиску. Зокрема, фахівці розробили та погодили комплексну програму позачергових та першочергових заходів. Її реалізація зробить експлуатацію споруд дощової каналізації міста надійною та безпечною. Програма включена до міської цільової програми розвитку дорожньо-транспортного комплексу Києва до 2020 року.

Загалом програмою передбачено заходи із запобігання підтоплень у більш як 50 місцях столиці.

«Перш за все, сьогодні реконструкції потребують русла річок Либідь та Сирець, а також Дарницький меліоративний канал. Без розчищення русел малих річок і водойм, пониження у них рівня води, загальноміська система поверхневого водовідведення ефективно працювати не буде», – пояснив головний інженер «Київавтодору» Василь Мельниченко.

Крім того, заміни потребують аварійні колектори, а також ті, термін експлуатації яких вже закінчився.

«Магістральні зливостоки діаметром понад 1000 мм необхідно перевірити з урахуванням збільшення площ твердого стоку. У разі недостатньої пропускної здібності – перебудовувати або передбачити заміну на розрахунковий діаметр у складі проектів реконструкції чи капітального ремонту об’єктів благоустрою», – наголосив Мельниченко.

В районах існуючої приватної та нової забудови необхідно передбачити улаштування локальних мереж дощової каналізації із включенням їх до основних систем водовідведення міста, йдеться у повідомленні.

Потребують захисту від забруднення і водні об’єкти, для чого необхідно передбачити улаштування очисних споруд на всіх випусках колекторів дощової каналізації у складі робіт з їхньої реконструкції. При освоєнні нових територій під забудову одночасно з будівництвом трубопроводів дощової каналізації слід також передбачати будівництво очисних споруд.

«Київавтодор» запропонував включити такі пропозиції до Генерального плану розвитку Києва до 2025 року.