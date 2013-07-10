У центрі Києва з'явиться «Французький квартал»

Комплекс буде складатися з житлових, офісних, торгових і розважальних приміщень / Фото: bazis.kz

Холдингова компанія «Київміськбуд» побудує в центрі Києва комплекс «Французький квартал» вартістю близько 2 млрд грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі компанії з посиланням на президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра.

За даними прес-служби, будівництво комплексу відбуватиметься в 5 черг. Здача в експлуатацію останньої черги запланована на кінець 2015 року.

Інфраструктура комплексу складатиметься з житлових, офісних, торгових, розважальних приміщень і об'єктів соціального призначення. А загальна площа квартир комплексу досягне 91,2 тис. кв. м (1 229 житлових апартаментів). Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень становитиме 16,6 тис. кв. м.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.