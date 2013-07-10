Опозиція погрожує взяти штурмом будівлю Київради

Одарченко заявив про готовність до «жорстких дій»

Голова київського міського осередку партії «Батьківщина», народний депутат Юрій Одарченко не виключає застосування силових методів під час запланованої на 11 липня сесії Київради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі київської організації ВО «Батьківщина», за словами Одарченка, «наше завдання – не дати провести нелегітимну сесію нелегітимним депутатам. Для цього, в разі необхідності, ми готові до певних жорстких дій, таких як штурм для проходження в будівлю. Хоча ми сподіваємося, що силами опозиційних народних депутатів, їхньою присутністю на мітингу та у переговорному процесі із секретарем Київради та депутатами ми уникнемо непорозумінь і все пройде мирно».

Як сказав Одарченко, завтра має пройти один з наймасовіших мітингів біля КМДА, участь у якому візьмуть народні депутати від опозиції, активісти, представники громадських організацій.

«Наша мета – завадити проведенню сесії Київради і прийняттю завідомо неправомірних рішень. Влада має зрозуміти, що керувати столицею України має законно, народно обраний міський голова та обрані на місцевих виборах, шляхом особистого голосування, депутати», – заявив Одарченко.

Мітинг розпочнеться 11 липня о 9.15.