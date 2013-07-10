Суд дозволив Київському метрополітену не платити 62 млн грн штрафу

Російська компанія звинуватила метрополітен у невиплаті грошей за ескалатори / Фото: kiyany.obozrevatel.com

Київський апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Києва і скасував рішення суду першої інстанції щодо стягнення з метрополітену 62,5 млн грн на користь російського підприємства, що постачало обладнання для метро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, на початку цього року Господарський суд Києва розглянув позов російського товариства до КП «Київський метрополітен» про застосування до останнього фінансових санкцій за начебто недоотримані кошти за договором про купівлю ескалаторів для монтажу на станції «Сирецька». Попри пропуск строку позовної давності та наявність сумнівних довідок, суд ухвалив рішення про стягнення з метрополітену 62,5 млн грн на користь позивача. Хоча позовні вимоги було задоволено лише частково, прокуратура Києва оскаржила незаконне рішення в апеляційному порядку.

За результатами розгляду справи постановою Київського апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції скасовано та в задоволенні позову російського підприємства відмовлено.