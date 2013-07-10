Політик та експерти обговорили проблеми Києва

Експерти, представники громадських організацій і політики обговорили проблеми розвитку Києва під час проведеного 9 липня у столиці круглого столу "Київ майбутнього: нова філософія міського розвитку". Під час заходу, організованого Європейською партією України, Інститутом глобальних стратегій і консалтиноговою компанією Berta Communications, його учасники обговорили питання розвитку Києва, його місце у світі майбутнього і нові філософські підходи до містобудування. У своєму виступі директор Інституту урбаністики Генріх Фільваров запропонував виробити нову ідеологію Києва.

"Київ завжди був більше, ніж просто столицею. Він завжди займав особливе місце в глобальному світі. Ми повинні повернути Києву статус світового міста - духовного, культурного і наукового центру в центральній і східній європейської ойкумені", - сказав Фільваров. Вчений підкреслив необхідність "сформувати місію Києва серед інших світових центрів, створити нову ідеологічну платформу його розвитку". На переконання Фільварова, неоліберальна ідеологія урбаністики впала, а сьогоднішній "Генплан Києва - це не більше, ніж набір заходів". Під час дискусії директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов звернув увагу на поліпшення умов трудової міграції. "Київ повинен відмовитися від практики забудови комерційного житла. Потрібно впроваджувати європейську практику побудови орендованого житла за доступною ціною. Це зробить місто більш дружелюбним. Більш того, це дозволить поліпшити ситуацію з трудовою міграцією, коли чоловік не прив'язаний до місця проживання, а прив'язаний до місця роботи. Взагалі треба перейти від мегаполісу до антрополісу - це світовий новітній тренд", - зазначив Карасьов. У свою чергу, директор Berta Communications Тарас Березовець зазначив, що в Києві знищено логіку розвитку старого міста. "Київ вже не існує, як радянське місто, але ще й не став сучасним мегаполісом з комфортним середовищем для проживання. Саме тому у столиці ми маємо стільки проблем", - підкреслив Березовець.

На думку голови виконкому Європейської партії України Віталія Щербенко, всі проблеми столиці від того, що владу в Києві захопили "врєменщики". "Навіть той факт, що київська міська влада жодного разу не подавала заявку на участь у конкурсі на звання "Європейська столиця молоді", яку необхідно подавати за 4 роки, свідчить про тимчасовість такої влади в Києві. Ця влада веде себе як окупанти, які розглядають столицю як ресурс для збагачення, тому і везуть з собою навіть власних прибиральниць і "денщиків", - зазначив Віталій Щербенко. Підбиваючи підсумки круглого столу, народний депутат, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук висловив упевненість, що сьогодні завдання № 1 - повернути киянам право на місто. "Киянам необхідно повернути реальне місцеве самоврядування. Вже найближчим часом ми повинні приєднатися до Лейпцігської Хартії постійних європейських міст. Потрібно створити місто для людей, де логіка розвитку капіталу поступалася б логіці розвитку людини. Створити дружнє міське середовище можливо лише за умови розвитку громадянської активності та громадянського суспільства. Ми повинні зрозуміти, що ніхто крім нас не створить місто для нас", - сказав Микола Катеринчук.