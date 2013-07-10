На Київщині дитину засипало піщаним обвалом

Діти на околиці села розкопували пісок / Фото: newspaper.moe-online.ru

Ведеться розслідування загибелі 12-річного хлопчика внаслідок обвалу піску в урочищі у с. Щербашенці Богуславського району Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, попередньо встановлено, що хлопчик разом з товаришем грали на околиці села в урочищі, де розкопували лопатами пісок. Піщана брила обвалилася та засипала одного з дітей.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Прокуратурою Богуславського району визначено процесуального керівника у справі.