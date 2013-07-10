Кияни через борги ОСББ ризикують залишитися без води

«Київводоканал» вирішив обмежити послуги водопостачання та водовідведення / Фото: «Сегодня»

ПАТ «АК «Київводоканал» обмежуватиме водопостачання та водовідведення ОСББ і ЖБК, що не сплачують за холодну воду у складі гарячої.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київводоканалу», кампанія по скороченню заборгованості низки ОСББ та ЖБК за холодну воду у складі гарячої (а також її відведення), що була ініційована розрахунковим департаментом товариства на початку 2013 року, дає свої результати. Так, в період із січня по липень 26 організацій зі 191, що є боржниками, внесли на рахунки «Київводоканалу» суму в розмірі понад 350 тис. грн. При цьому чотири організації сплатили більше за заборгованість, чим повністю погасили борг та вийшли на позитивний баланс.

Проте загальна тенденція по сплаті за холодну воду в складі гарячої невтішна, зауважили у водоканалі. Сума, що надійшла за ці шість місяців на рахунки «Київводоканалу», становить лише 1,23% від загальної заборгованості, розмір якої – понад 28 млн грн, а переважна кількість організацій, що пішли на сплату боргу, внесли на рахунок незначні відносно існуючого мінусу оплати. До того ж, внаслідок поточних нарахувань сума щомісяця збільшується.

У «Київводоканалі» наголосили, що, враховуючи невеликий процент ОСББ і ЖБК, що відреагували на заклики сплатити борг, а також низьку динаміку зарахування коштів, компанія вирішила посилити засоби спонукання шляхом обмеження послуг водопостачання і водовідведення, зокрема, призупинення подачі холодної води, яка є складовою гарячої, та відведення стоків, а також звернення до правоохоронних органів задля захисту своїх порушених прав, адже внаслідок несплати за зазначену послугу погіршується скрутний фінансовий стан «Київводоканалу» і значно знижується спроможність усувати аварійні ситуації на водопровідних та каналізаційних мережах, у тому числі – на вводах та випусках житлових будинків.

Спеціалісти «Київводоканалу» склали форму попереджувальних листів для голів організацій-боржників, що будуть заздалегідь розповсюджуватись серед адресатів, а також для мешканців підпорядкованих ним будинків.

На сайті водоканалу щомісяця публікується оновлений список будинків, власники яких не сплачують за холодну воду, яка використовується для приготування гарячої, із зазначенням назви кооперативу і його адреси.