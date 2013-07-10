На розвиток інфраструктури Києва виділять додатково 138 мільйонів

На реконструкцію Поштової площі виділено 50 млн грн

Київською міською державною адміністрацією підготовлені пропозиції щодо внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2013 рік.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренко.

Він зазначив, що це коригування носить в основному технічний характер, оскільки звітність за І півріччя тільки збирається, аналізується і пропозиції щодо перерозподілу коштів з тих об'єктів, де будівництво не ведеться, будуть підготовлені вже за результатами цієї роботи.

«Найбільш вагомі зміни стосуються державного бюджету, адже Кабмін розпорядженням від 3 липня виділив Києву 100 мільйонів гривень – по 50 мільйонів гривень на реконструкцію Поштової площі та на будівництво метро на ж/м Теремки. Щодо міського бюджету в межах передбачених асигнувань на окремих об’єктах скориговані суми проектних робіт, а також виділені кошти на оплату заборгованості минулих років у сумі 13,9 мільйонів гривень. Також, за рахунок перерозподілу передбачаються кошти на встановлення модульних громадських туалетів – 4,8 мільйони гривень, реконструкцію котельні на вул. Котельникова, 7/13 – 4,8 мільйони гривень та продовження робіт на магістральних каналізаційних колекторах – 12,2 мільйонів гривень», – пояснив він.

Крім того, за рахунок капітальних видатків, які враховані у бюджеті міста і досі не використані, 38,3 мільйонів гривень перерозподілені і спрямовані на наступні об’єкти Програми:

- реконструкція парку «Володимирська гірка» – 3 млн грн;

- будівництво центру з надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів УДАІ ГУ МВС України в м. Києві по вул. Жулянській, 5 – 4 млн грн;

- створення алеї воїнської слави в парку Вічної слави – 1,5 млн грн;

- продовження реконструкції пр-ту Григоренка – 16,4 млн грн;

- реконструкція дороги Київ – Гостомель – 2,4 млн грн;

- реконструкція вул. Ахматової – 2 млн грн;

- створення центру електронного урядування «Електронна столиця» – 8 млн грн;

- будівництво трансформаторної підстанції на вул. Б.Хмельницького, 6-А – 1 млн грн.