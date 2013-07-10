На розвиток інфраструктури Києва виділять додатково 138 мільйонів
100 млн грн дав Кабмін
На реконструкцію Поштової площі виділено 50 млн грн
Київською міською державною адміністрацією підготовлені пропозиції щодо внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2013 рік.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренко.
Він зазначив, що це коригування носить в основному технічний характер, оскільки звітність за І півріччя тільки збирається, аналізується і пропозиції щодо перерозподілу коштів з тих об'єктів, де будівництво не ведеться, будуть підготовлені вже за результатами цієї роботи.
«Найбільш вагомі зміни стосуються державного бюджету, адже Кабмін розпорядженням від 3 липня виділив Києву 100 мільйонів гривень – по 50 мільйонів гривень на реконструкцію Поштової площі та на будівництво метро на ж/м Теремки. Щодо міського бюджету в межах передбачених асигнувань на окремих об’єктах скориговані суми проектних робіт, а також виділені кошти на оплату заборгованості минулих років у сумі 13,9 мільйонів гривень. Також, за рахунок перерозподілу передбачаються кошти на встановлення модульних громадських туалетів – 4,8 мільйони гривень, реконструкцію котельні на вул. Котельникова, 7/13 – 4,8 мільйони гривень та продовження робіт на магістральних каналізаційних колекторах – 12,2 мільйонів гривень», – пояснив він.
Крім того, за рахунок капітальних видатків, які враховані у бюджеті міста і досі не використані, 38,3 мільйонів гривень перерозподілені і спрямовані на наступні об’єкти Програми:
- реконструкція парку «Володимирська гірка» – 3 млн грн;
- будівництво центру з надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів УДАІ ГУ МВС України в м. Києві по вул. Жулянській, 5 – 4 млн грн;
- створення алеї воїнської слави в парку Вічної слави – 1,5 млн грн;
- продовження реконструкції пр-ту Григоренка – 16,4 млн грн;
- реконструкція дороги Київ – Гостомель – 2,4 млн грн;
- реконструкція вул. Ахматової – 2 млн грн;
- створення центру електронного урядування «Електронна столиця» – 8 млн грн;
- будівництво трансформаторної підстанції на вул. Б.Хмельницького, 6-А – 1 млн грн.