За півроку 50 столичних чиновників засуджено за корупцію

Серед корупціонерів – 4 правоохоронця і 2 податківця / Фото: zp.comments.ua

З початку року 50 київських чиновників постали перед судом за вчинення корупційних правопорушень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, про це на засіданні колегії за підсумками роботи органів прокуратури у першому півріччі 2013 року заявив прокурор Києва Микола Бескишкий.

Прокурор зазначив, що робота правоохоронних органів у сфері протидії корупційним правопорушенням значно посилилася і активізувалася. Так, за його словами, за перше півріччя 2013 року слідчими правоохоронних органів столиці розпочато 139 кримінальних виробництв за злочинами з ознаками корупції.

«У результаті вжитих столичною прокуратурою заходів вдалося припинити кримінально карані дії корумпованих суддів, державних службовців 1-2 категорії та правоохоронців», – зазначив Бескишкий.

Також прокурор додав, що за результатами досудового розслідування злочинів з ознаками корупції до суду в цьому році направлено 45 обвинувальних актів щодо 50 посадових осіб, у тому числі 24 – за фактами одержання посадовими особами неправомірної вигоди.

Крім того, керівник відомства акцентував увагу на тому, що за вчинення даних правопорушень у поточному році вже засуджено 17 посадових осіб, серед яких 5 контролерів, 4 правоохоронців, 2 податківців та інші.