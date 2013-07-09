У Києві потонула ще одна людина

Тіло чоловіка виявлено в озері у парку «Партизанської слави» / Фото: kiyevskiy-drug.livejournal.com

У озері парку «Партизанської слави», що знаходиться по вул. Славгородська, 47 у Дарницькому районі Києві, виявлено тіло чоловіка.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, повідомлення про загиблого надійшло від оперативного чергового міліції.

На місце події прибуло водолазно-рятувальне відділення спеціального аварійно-рятувального загону. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло загиблого доставлено до берега та передано оперативно-слідчій групі.

За попередньою інформацією, тіло загиблого перебувало у воді приблизно 2 дні. Про зникнення чоловіка повідомила його сім’я, яка упізнала його.