Восени у Києві запустять нові трамваї з кондиціонерами

Нові трисекційні трамваї можуть з'явитися у Києві вже у вересні

Найближчим часом у Києві почнуться випробування нового трисекційного трамваю, який повністю виготовляється на базі КП «Київпастранс».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, у разі успішного завершення перевірки вже у вересні трамвай вийде на Борщагівську швидкісну лінію.

Трамвай має довжину більше 30 метрів і може вмістити до 300 пасажирів. Новий потяг відповідає сучасним характеристикам громадського транспорту: поліпшений дизайн, зручний салон. Також у нового трамвая 40-45% підлоги мають низький рівень, передбачені висувні пандуси для колясок і спеціальне місце, куди можна прикріпити інвалідне крісло. У вагонах встановлена система кондиціонування, а для поліпшення умов роботи для водія передбачено окремий кондиціонер.

Як відзначили в прес-службі КМДА, однією з переваг трамвая є можливість даного транспорту плавно рухатися і зупинятися.

Крім того, «Каштан» оснащено системою відеоспостереження та інформаційним обладнанням – моніторами і звуковими оповіщеннями про зупинку.

У прес-службі нагадують, що на лінії швидкісного трамвая на Троєщині вже експлуатуються шість вагонів виробництва «Київпастранс» довжиною 15 м і місткістю близько 150 осіб.