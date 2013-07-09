У Києві відкриють перший центр матері та дитини

Перший центр матері та дитини у столиці відкриють наступного року

Модель проживання у соціальній квартирі є ефективною формою соціалізації жінок кризових категорій та їх адаптації у суспільстві. Таку думку висловив заступник голови Київської міської державної адміністрації Віктор Корж під час відвідування Центру для тимчасового перебування вагітних жінок та молодих матерів з дітьми раннього віку, які опинились у кризових життєвих ситуаціях, у вівторок, 9 липня.

«У Центрі молоді жінки зможуть набути практичних навичок самостійного проживання та піклування про дитину, отримати медичні та інші соціально-побутові послуги. Міні-центр для тимчасового перебування вагітних дівчат і жінок з дітьми раннього віку розрахований на одночасне проживання шести клієнток з дітьми. Наразі ми працюємо над впровадженням соціальної ініціативи Президента України «Діти – майбутнє України» – створенням мережі Центрів матері і дитини. Першу таку установу відкриють вже наступного року», – зазначив Віктор Корж.

Нагадаємо, в Києві вже кілька років працює Центр денного перебування для дітей і молодих жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах. Навесні 2013 року в столиці відкрито першу соціальну квартиру для вагітних жінок і матерів з дітьми раннього віку. Ця ініціатива реалізована спільно міською владою та низкою міжнародних фондів і організацій. Тепер юні мами та вагітні жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть отримати комплексні послуги, в тому числі й тимчасове житло.

Столична мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надає соцпослуги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Фахівці центрів здійснюють соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу тощо.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов неодноразово наголошував, що столична влада має намір зробити все від неї залежне, аби молоді жінки, що опинилися в складних життєвих обставинах, почували себе захищеними державою. На його переконання, це дозволить подолати таке явище, як соціальне сирітство.