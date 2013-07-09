Киян можуть обкласти податком за здавання квартир в оренду

Мінімальна ставка оренди складе 7,53 грн / кв. м

У четвер депутати Київради збираються встановити мінімальну ставку оренди квадратного метра для фізичних осіб – вона складе 7,53 грн.

Це означає, що тепер кияни зобов'язані будуть сплатити хоча б мінімальний податок при здачі квартир, повідомляють «Вести».

При цьому, якщо житло знаходиться в історичній частині столиці, то сума множиться на коефіцієнт 1,25. Якщо ж квартири, що здаються в оренду знаходяться в будівлях, які належать до об'єктів культурної спадщини національного значення, та ще й в історичній частині міста, то сума множиться на коефіцієнт 2. А якщо квартиру орендарі використовують не для проживання, а для комерції, то доведеться заплатити в три рази більше, а для виробництва – у два.

Збираються депутати знову повернутися і до питання про розширення меж Києва. Нагадаємо, в лютому депутати вирішили збільшити столицю більш ніж на 2 тис. га за рахунок земель Лісниківського, Білогородського, Княжицького, Гнідинського, Чабановського, Ірпінського, Вишгородського, Броварського районів, а також селища Коцюбинське. Це рішення повинні були розглянути і прийняти в парламенті. Однак законопроект так і не був розглянутий, тому Київрада збирається ще раз затвердити звернення до Верховної Ради.

Крім того, 11 липня депутати збираються передати на баланс міста два знаки у формі футбольних м'ячів на в'їздах до Києва, які встановили до Євро-2012. А також скасувати рішення про землевідведення на Харківській площі компанії «Київ Термінал», яка збиралася побудувати тут розв'язку і розмістити автостоянку, автовокзал і великий торговий комплекс. Землю заберуть для суспільних потреб – місто саме займеться будівництвом розв'язки в три рівні. Її можуть почати будувати вже наступного року.

Планують забрати землю і у Міністерства закордонних справ за адресою Героїв Сталінграда, 15-В. Відомство збиралося всередині двору будувати будинок, але місцеві жителі були категорично проти. Тепер дипломатам підшукають іншу ділянку.