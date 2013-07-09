У Києві пройде конкурс на кращий арт-об'єкт, присвячений Булгакову

15:00, 09 липня 2013
Київ
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Конкурс пройде в два етапи

памятник Булгакову / Фото: lifekiev.com Арт-об'єкт встановлять на Воздвиженці, де народився письменник / Фото: lifekiev.com

У Києві пройде конкурс на створення арт-об’єкта, присвяченого творчості письменника Михайла Булгакова.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила директор Музею Булгакова Людмила Губіанурі.

Вона відзначила, що конкурс, який називатиметься «Булгаковський світ», пройде у співпраці з адміністрацією мікрорайону «Воздвиженка» і міською владою Києва. Організатори конкурсу вважають, що він має проходити як чесна і прозора боротьба ідей, переможець якої отримає право реалізувати свій проект і створити тематичний арт-проект на території історичної місцевості – Воздвиженки, де народився письменник.

У конкурсі зможуть взяти участь професійні художники, дизайнери, скульптори і архітектори.

Серед вимог до учасників конкурсу: творчий підхід, самодостатність об'єкту, а також зв'язок з простором. Конкурс пройде в два етапи. На першому етапі, з 5 липня по 5 жовтня, відбуватиметься збір ескізних проектів.

«Десять найкращих проектів першого етапу буде названо 5 жовтня. Потім їх автори виготовлять моделі задуманих арт-об’єктів. І вже за результатами другого етапу буде обрано переможця. Саме ця людина отримає право втілити свою ідею в життя», – сказала директор ЖК «Воздвиженка» Світлана Богачова.

До конкурсної комісії увійдуть представники Музею Булгакова, партнери проекту, представники міської влади, дизайнери, краєзнавці та ін.

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