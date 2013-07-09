Директор кредитної спілки обікрав вкладників майже на 500 тисяч

Зловмисник приховував реальні суми, які вносили клієнти / Фото: «Газета киевская»

Апеляційний суд Київської області залишив у силі вирок Яготинського районного суду, яким до 7 років позбавлення волі засуджений директор відділення кредитної спілки «Довіра» в м. Березань.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Директор визнаний винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України, тобто у службовій підробці, і ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні і привласненні чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що директор, зловживаючи своїм службовим становищем, регулярно фальсифікував депозитні договори. Він вказував фіктивні дані про внесення членами кредитної спілки в касу відділення своїх коштів. Зокрема, директор в документах вказував значно меншу суму, ніж була внесена на депозит. Таким способом він приховував реальні суми грошей, які вносили клієнти на депозитний рахунок кредитної спілки.

На підставі таких підроблених договорів в касу кредитної спілки директор клав лише частину отриманих грошей, а різницю привласнював. «Таким способом йому вдалося збагатитися на 484 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

За скоєні дії підсудний отримав покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядницьких функцій строком на 2 роки 6 місяців.

Баришівською міжрайонною прокуратурою підтримано державне обвинувачення у цій кримінальній справі. У судовому засіданні вина директора в інкримінованому йому злочині повністю доведена, підкреслили в прокуратурі.