ДАІ нагадує: в'їзд до Києва для вантажівок закрито

В'їзд дозволено тільки вантажівкам, які перевозять вантаж у міжнародному сполученні / Фото: obozrevatel.com

Державтоінспекція ще раз нагадує, що відповідно до рішення Київської міської ради від 22 травня «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у місті Києві» та розпорядження КМДА від 27 червня «Про заходи щодо впорядкування в’їзду вантажного транспорту в м. Київ», в столиці обмежено рух вантажівок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ м. Києва.

За інформацією Державтоінспекції, обмежено в'їзд вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни в межі міста Києва з 7.00 год. до 20.00 год., однак передбачено можливість в'їзду автомобілів, які здійснюють перевезення вантажів у міжнародному сполученні, з 10.00 год. до 17.00 год. при наявності у водіїв міжнародної автомобільної накладної «CMR» або книжки міжнародних дорожніх перевезень (МДП) та обладнання автопоїздів знаком «TIR».

Рух транзитних вантажних автомобілів територією міста Києва дозволено з 20.00 год. до 7.00 год. лише по проспекту М.Бажана, Південному мостовому переходу через р. Дніпро, Столичному шосе, вул. Академіка Заболотного, площі Одеській, Великій Кільцевій дорозі, просп. Академіка Палладіна, вул. Міській, Гостомельському шосе, Новій дорозі, просп. Мінському, площі Т.Шевченка, вул. Полярній, вул. Богатирській, площі Тульській, проспекту Московському, проспекту Генерала Ватутіна, площі Керченській, вул. Братиславській, просп. Броварському.

Обмежено в'їзд в центральну частину міста Києва в межах Повітрофлотського шляхопроводу – вул. В'ячеслава Чорновола – вул. Глибочицької – вул. Верхній (Нижній) Вал – вул. Набережно-Хрещатицької – Набережного шосе – бульв. Дружби народів – площі Московської – просп. Червонозоряного – просп. Повітрофлотського – Повітрофлотського шляхопроводу вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 4,5 тонни, а також тракторів, самохідних машин і механізмів (крім оперативних та спеціальних транспортних засобів).

У разі обмеження в русі, Державтоінспекція радить водіям таких вантажівок зупинятися на автостоянках або спеціальних майданчиках на під’їздах до міста Києва, а свій рух продовжити після 20 години до 7 ранку.