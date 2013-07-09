В аеропорту «Жуляни» затримали пасажирку з фальшивим паспортом

Жінка пред'явила підроблений паспорт Польщі / Фото: fotolia.com

В аеропорту «Жуляни» під час оформлення рейсу до Лондона співробітники Держприкордонслужби затримали пасажирку з фальшивим паспортом.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, жінка пред’явила для контролю підроблений паспорт Республіки Польща, в якому було замінено фотокартку власника. Пасажирка пояснила правоохоронцям, що є громадянкою України, а паспорт придбала з метою працевлаштуванням за кордоном.

Наразі особа затриманої встановлюється.