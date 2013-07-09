В аеропорту «Жуляни» затримали пасажирку з фальшивим паспортом
12:25, 09 липня 2013Київ
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Українка збиралася на заробітки
Жінка пред'явила підроблений паспорт Польщі / Фото: fotolia.com
В аеропорту «Жуляни» під час оформлення рейсу до Лондона співробітники Держприкордонслужби затримали пасажирку з фальшивим паспортом.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, жінка пред’явила для контролю підроблений паспорт Республіки Польща, в якому було замінено фотокартку власника. Пасажирка пояснила правоохоронцям, що є громадянкою України, а паспорт придбала з метою працевлаштуванням за кордоном.
Наразі особа затриманої встановлюється.
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