ЗМІ: У Київському зоопарку захворів слон

Слон годинами дивиться в одну точку, переступаючи з ноги на ногу

Слон Хорас, який мешкає в Київському зоопарку, захворів на стереотипію. Тварина більше не пустує в басейні, розважаючи публіку, тепер вона годинами дивиться в одну точку, переступаючи з ноги на ногу.

Про це працівники зоопарку і зоозахисники написали в листі голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, повідомляють «Вести».

Крім того, за словами активістів, погіршилися умови утримання й інших тварин. «У зоопарку тепер не заповідник, а суцільна комерція. Санітарний день для тварин, який завжди був по понеділках, скасували, при цьому грошей на звірів не стало йти більше. Ось вам приклад: жирафам не завозять мюслі, без яких ще в 2011 році тварина сильно хворіла і мало не загинула, а озеро з пеліканами настільки брудне, що від нього на кілька метрів чутно сморід. На слоненя, якого рік тому нам подарував екс-мер Олександр Омельченко, боляче дивитися. Воно годинами переминається з ноги на ногу і треться головою об прути вольєра. Точно також кілька років тому вела себе тут ведмедиця, яка у результаті дотерла голову до черепа і загинула», – повідомила виданню в листі активістка Тетяна Андріїшина.

У прес-службі КМДА сказали, що лист отримали: «Інформація зараз перевіряється. Якщо щось підтвердиться, буде вжито заходів».

Журналісти, відвідавши Київський зоопарк, переконалися в тому, що слон дійсно почав дивно поводитися: як і повідомляли зоозахисники, тварина переминається з ноги на ногу і періодично треться головою об прути.

«У слона правда стереотипна поведінка. Але з цим він вже приїхав до нас з Ростова. Там у нього були занадто вузькі вольєри, від чого тварина захворіла. Ми боремося з цим явищем, наприклад, придумали йому годівницю-головоломку, зробили грязьові калюжі, басейн, поставили валуни у вольєрі. Та й тварина поводиться так не постійно, а тільки з 15:30 до того моменту, як потрапить в зимовий вольєр», – розповіла заступник директора зоопарку Олена Ніколайчук.

При цьому колишній директор Олексій Толстоухов стверджує, що ніяких хвороб у слоненяти раніше не було. А директор миколаївського зоопарку Володимир Топчій називає стан слона психічним відхиленням: «Це психічне відхилення, стереотипна поведінка, яке розвивається, якщо тварина довго знаходиться в закритому приміщенні і надана самій собі. Якби з ним постійно займалися, якби у нього була розписана кожна хвилина протягом дня, то цієї хвороби не було б. Йому потрібна компанія, а у вашого Хораса досі немає самочок. На жаль, якщо нічого не змінити, слон може простояти так, переступаючи, все життя».

Нагадаємо, однією з причин смерті слона Боя називали якраз тугу.

Повідомлення про хворобу слона здивувало екс-мера Олександра Омельченка, який привіз Хораса до столичного звіринцю. «Я щиро ображений тим, що мені про це не повідомило керівництво зоопарку. Про стан слона вперше чую від вас... Якщо йому допоможуть слонихи, то я готовий їх привезти, як і обіцяв, але для цього я повинен бути впевнений, що у них будуть всі умови», – зазначив Омельченко.