Кабмін збільшив чисельність КМДА майже на 40 осіб

У КМДА стверджують, що розширення штату пов’язано зі збільшенням кількості завдань / Фото: golos.ua

Згідно із постановою Кабінету міністрів України №338 від 15 травня 2013 року, граничну чисельність працівників Київської міської державної адміністрації збільшено на 37 осіб.

Про це повідомив заступник голови КМДА – керівник апарату Олександр Пузанов.

«Після минулорічної оптимізації, структура КМДА має менше рівнів ієрархії, вона стала більш прозорою та гнучкою. Проте головною метою перетворень було ефективне виконання усіх функцій київської влади. В умовах збільшення кількості завдань, штат доведеться знов розширювати», – цитує Пузанова прес-служба Київської міськдержадміністрації.

За його словами, на КМДА покладено додаткові повноваження та функції у сфері екології та охорони природних ресурсів.

Відтепер Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА братиме участь у моніторингу стану навколишнього середовища, здійснюватиме видачу дозволів на змішування та захоронення відходів, екологічну експертизу проектів будівництва та інше.

При цьому Пузанов сподівається, що додаткові функції вдасться виконувати меншим числом службовців, ніж пропонується постановою КМУ.

У прес-службі КМДА нагадують, що згідно з Указом Президента України від 24 травня 2013 року «Про заходи забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території», деякі повноваження центральних органів виконавчої влади буде передано місцевим державним адміністраціям.

Київська влада має визначити перелік тих повноважень центральних органів виконавчої влади, які було би доцільно передати місцевим державним адміністраціям, та запропонувати Кабінетові міністрів механізм такої передачі до 15 липня.