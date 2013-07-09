У Києві відкрилася виставка унікальних ікон (фото)
Виставка проходить у Музеї історії Києва
Серед експонатів: ікони, церковні книги, хрести, шати для ікон тощо
У Музеї історії Києва відбулося відкриття виставки «Скарби Святих Лавр України».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що захід став урочистим початком масштабного святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі у столиці.
Відвідувачі виставки зможуть побачити унікальні предмети трьох Лавр України: Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Свято-Успенської Почаївської Лаври та Свято-Успенської Святогірської Лаври.
Серед експонатів представлені: ікони, церковні книги, хрести-енколпіони, шати для ікон, потирі, кахлі, літографії, сувенірна продукція тощо.
Виставка триватиме до 15 серпня.