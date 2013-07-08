У київській лікарні загорівся ліфт
18:42, 08 липня 2013Київ
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Жертв та постраждалих немає
Пожежа сталася у Київській міській курортній бальнеологічній лікарні профспілок України
У службу порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння у чотирьохповерховому корпусі Київської міської курортної бальнеологічної лікарні профспілок України на вул. Попудренка, 34.
Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві, по приїзду дніпровських рятувальників стало відомо, що займання спричинило коротке замикання електропроводів у електродвигуні в ліфтовому приміщенні лікарні.
Пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
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