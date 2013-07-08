У київській лікарні загорівся ліфт

Пожежа сталася у Київській міській курортній бальнеологічній лікарні профспілок України

У службу порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння у чотирьохповерховому корпусі Київської міської курортної бальнеологічної лікарні профспілок України на вул. Попудренка, 34.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві, по приїзду дніпровських рятувальників стало відомо, що займання спричинило коротке замикання електропроводів у електродвигуні в ліфтовому приміщенні лікарні.

Пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.